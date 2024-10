Taiwan ha rilevato 125 aerei cinesi intorno all'isola dopo l'avvio delle esercitazioni militari odierne di Pechino. E' quanto ha riferito in conferenza stampa Hsieh Jih-sheng, un tenente generale dell'intelligence del ministero della Difesa nel resoconto dei media locali, descrivendo il numero di aerei tracciato "di gran lunga come il più alto registrato in un singolo giorno".



