La Cina sanziona 3 società difesa Usa per le armi a Taiwan

L'indipendenza di Taiwan e la pace attraverso lo Stretto "sono incompatibili come il fuoco e l'acqua". E' il commento della portavoce del ministero dgli Esteri cinese Mai Ning, in merito alle sanzioni decise da Pechino contro le società della Difesa americana Edge Autonomy Operations, Huntington Ingalls Industries e Skydio e 10 loro top executive per aver fornito assistenza militare all'isola ribelle.

Il tentativo del presidente di Taipei, William Lai, "di resistere alla riunificazione con mezzi militari è come una mantide che cerca di fermare un carro", ha aggiunto Mao, nel corso del briefing quotidiano.



