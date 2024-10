'Faghan, figlie dell'Afghanistan', mostra fotografica a Roma

Sarà inaugurata venerdì 18 ottobre alle 18.30 alle Officine Fotografiche a Roma la mostra 'Faghan.

Figlie dell'Afghanistan': 19 ritratti di donne afghane fuggite dal loro Paese e ora residenti in Italia, realizzati dalla fotografa Simona Ghizzoni. La mostra, che è accompagnata da un documentario inedito di Emanuela Zuccalà che racconta le loro storie, fa parte del progetto 'I nostri diritti: dalla negazione all'acquisizione dei diritti per le donne afghane' realizzato da Nove Caring Humans e Zona.

L'obiettivo è di promuovere la conoscenza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea da parte delle afghane rifugiate in Italia per sottolinearne l'importanza attraverso le voci e i volti di chi quei diritti se li è visti negare dal regime dei talebani che ha riconquistato il Paese il 15 agosto del 2021. Le 19 protagoniste hanno partecipato a una serie di workshop di ascolto e confronto sul tema, organizzati da Nove Caring Humans, e parallelamente sono state coinvolte da Zona come protagoniste di un set fotografico e del documentario.

L'intero percorso è stato finanziato da ActionAid International Italia Ets e dalla Fondazione Realizza il Cambiamento nell'ambito del progetto The Care - Civil Actors for Rights and Empowerment, cofinanziato dall'Unione Europea. La mostra è a cura di Giulia Tornari.



