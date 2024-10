Le provocazioni "del leader di Taiwan porteranno al disastro". E' quanto ha commentato Chen Binhua, portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del governo cinese, in merito al discorso tenuto oggi dal presidente di Taipei, William Lai, nel giorno della Festa nazionale per i 113 anni della fondazione della Repubblica di Cina.



