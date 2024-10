Kim minaccia uso di armi nucleari in caso d'attacco nemico

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha assicurato che "tutta la potenza militare" del Paese "sarà usata senza esitazione se i nemici tentassero di usare la forza contro di noi, e l'uso di armi nucleari non sarà escluso". In un discorso tenuto lunedì durante la visita alla Kim Jong-un National Defense University, il leader ha detto che la Costituzione del Paese "darà un ordine severo all'esercito" di agire, se provocato, senza fornire dettagli, nel resoconto della Kcna. La minaccia è maturata nel giorno in cui il Nord dovrebbe aver aperto la sessione parlamentare per rivedere la Costituzione e consolidare Seul come "nemico primario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA