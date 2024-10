Il Vietnam potenziale leader per sviluppo dell'eolico offshore

Il Vietnam è in una posizione strategica per guidare, nel sud est asiatico, lo sviluppo di catene di fornitura di energia eolica offshore.

E' quanto è emerso da uno studio pubblicato congiuntamente dal ministero vietnamita dell'Industria e del commercio e dall'ambasciata norvegese ad Hanoi, come riferisce Vietnam News.

Il paese ha, infatti, il potenziale per diventare un hub nel settore, grazie a risorse eoliche offshore stimate a 600 GW e una costa di oltre 3.000 km con venti di velocità elevata e stabile e idonei fondali marini.

La posizione strategica del Vietnam nella regione Asia-Pacifico, unita all'elevato traffico marittimo e alle consolidate infrastrutture portuali, lo rendono adatto a diventare un polo logistico per i componenti eolici offshore.

Lo sviluppo del settore potrebbe inoltre generare fino a 55.000 nuovi posti di lavoro, contribuendo a creare una base industriale locale.



