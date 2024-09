Giappone: Ishiba eletto leader partito Ldp, futuro premier

È Shigeru Ishiba, ex ministro della Difesa e politico di lungo corso, il nuovo leader del conservatore Partito Liberal-democratico (Ldp) in Giappone, a capo della coalizione di governo, che controlla entrambe le camere del Parlamento e dunque quasi certo a diventare il nuovo premier del Paese del Sol Levante. Il 67enne Ishiba, al suo quinto tentativo, ha battuto al ballottaggio l'attuale ministra della Sicurezza Economica Sanae Takaichi. Il nuovo premier sarà eletto dal Parlamento in seduta comune il primo ottobre.



