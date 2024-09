In Thailandia arriva la storica legge sui matrimoni gay

La Thailandia ha approvato, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale, la storica legge sull'uguaglianza dei matrimoni, che consente alle coppie dello stesso sesso di contrarre matrimonio legalmente. Lo riporta la Cnn sottolineando che la legge è stata pubblicata sulla Royal Gazette dopo l'approvazione del re Maha Vajiralongkorn ed entrerà in vigore tra 120 giorni.

Le coppie LGBTQ+ potranno registrare il loro matrimonio a gennaio dell'anno prossimo, rendendo la Thailandia il terzo Paese in Asia, dopo Taiwan e Nepal, a consentire le nozze tra persone dello stesso sesso.

Il disegno di legge, che garantisce pieni diritti legali, finanziari e medici ai coniugi di qualsiasi genere, è stato approvato sia dalla Camera dei rappresentanti che dal Senato rispettivamente ad aprile e a giugno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA