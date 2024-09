Il tifone Pulasan su Shanghai, strade allagate e disservizi

Il tifone Pulasan ha raggiunto nella notte la città di Shanghai, partendo dal distretto di Fengxian, allagando strade e quartieri e provocando molti disservizi a pochi giorni dalla tempesta più forte degli ultimi 75 anni che si è abbattuta sulla capitale economica della Cina.

Secondo quanto riferito dall'agenzia statale Xinhua, sono stati registrati venti alla velocità di oltre 80 chilometri all'ora che si indeboliranno "gradualmente" con lo spostamento del tifone verso l'entroterra.

I video pubblicati sui social media oggi hanno mostrato i residenti di Shanghai per le strade con l'acqua a livello del polpaccio in alcuni quartieri, mentre allo stato non risultato segnalazioni su danni seri o vittime. Pulasan è arrivato a pochi giorni dal tifone Bebinca, la tempesta più forte sulla città dal 1949.

La potenza di Bebinca ha abbattuto più di 1.800 alberi e ha lasciato 30.000 famiglie senza elettricità, con le autorità che hanno evacuato più di 400.000 persone in tutta Shanghai a titolo precauzionale.



