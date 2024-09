Il bilancio del tifone Yagi in Birmania sale a 226 morti

Il bilancio delle vittime delle inondazioni causate dal tifone Yagi in Birmania è raddoppiato a 226 morti e 77 dispersi, ha annunciato la televisione di Stato.

L'acqua ha distrutto anche quasi 260.000 ettari di risaie e altre colture, secondo le autorità locali. L'Onu ha avvertito che fino a 630.000 persone potrebbero aver bisogno di aiuto.

Yagi ha attraversato il Vietnam settentrionale, il Laos, la Thailandia e la Birmania (Myanmar) più di una settimana fa con forti venti e un'enorme quantità di pioggia innescando inondazioni e frane che hanno ucciso più di 500 persone, secondo i dati ufficiali.

L'Agenzia di risposta ai disastri dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Unocha) ha affermato che cibo, acqua potabile, riparo e vestiti sono tutti urgentemente necessari in Myanmar, avvertendo che le linee di comunicazione interrotte, le strade bloccate e i ponti danneggiati stanno ostacolando gravemente gli sforzi di soccorso.



