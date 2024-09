L'India attende altri esemplari di ghepardi africani dal Kenya

A due anni dall'ingresso in India dei primi ghepardi trasferiti dall'Africa, S P Yadav, direttore generale della International Big Cat Alliance ha dichiarato che il paese è pronto a riceverne altri nei prossimi mesi.

Il progetto 'Action Plan for Reintroduction of Cheetah in India', il primo del suo tipo al mondo, prevede infatti l'immissione in India di nuovi ghepardi da vari paesi africani per almeno cinque anni consecutivi: i prossimi esemplari dovrebbero arrivare dal Kenya, non appena Nairobi avrà perfezionato l'accordo. Dei venti grandi felini adulti trasferiti nel subcontinente nel 2022, otto dalla Namibia e dodici dal Sudafrica, otto sono morti, mentre dei diciassette cuccioli nati in India, nel parco Nazionale di Kuno, nello stato del Madhya Pradesh, dodici stanno crescendo, secondo Yadav "in ottima salute".

Le dichiarazioni di Yadav contrastano con vari report che hanno sottolineato numerose fragilità del progetto, dalle difficili condizioni di vita per gli adulti, che si sarebbero male adattati alla cattività nel parco di 500 ettari e che, dal momento del trasferimento intercontinentale, avrebbero sofferto di varie malattie non previste dai veterinari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA