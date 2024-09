Pakistan: agenti scioperano dopo attacco a campagna vaccinazione

La polizia del distretto di Bajaur, nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa (Kp), ha annunciato che non parteciperà più alla vaccinazione antipolio dopo l'uccisione ieri di un poliziotto e di un operatore sanitario.

Uomini armati non identificati hanno aperto il fuoco contro una squadra di operatori nella zona di Salarzai, vicino al confine con l'Afghanistan. Nessun gruppo ha rivendicato finora la responsabilità dell'attacco.

In un video condiviso all'interno delle forze di polizia, un funzionario ha invitato tutti i poliziotti a riunirsi giovedì mattina presso la sede del distretto per pianificare ulteriori azioni. "Boicotteremo completamente i compiti di polizia e chiederemo l'arresto degli assassini del nostro collega", ha detto il funzionario, riferendosi all'agente Luqman, ucciso in pieno giorno.

Il boicottaggio di Bajaur segue una protesta simile da parte della polizia di Lakki Marwat, dove gli agenti hanno scioperato per tre giorni a causa dell'aumento degli omicidi mirati. Almeno 4 poliziotti sono stati uccisi questo mese vicino alle loro residenze mentre erano fuori servizio a Lakki Marwat.

Il crescente boicottaggio minaccia gli sforzi di eradicazione della polio nel Khyber Pakhtunkhwa e nel resto del Paese, dove finora sono stati segnalati 17 casi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA