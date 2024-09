Uccisi in Pakistan operatore vaccinazione antipolio e poliziotto

Un operatore sanitario e un poliziotto sono rimasti uccisi da alcuni uomini armati che hanno preso di mira un team di vaccinazione antipolio nel distretto tribale di Bajaur della provincia di Khyber Pakhtunkhwa (Kp), vicino al confine afghano.

L'attacco è avvenuto nell'area di Salarzai mentre la squadra stava prendendo parte a una massiccia campagna per vaccinare 30 milioni di bambini in 115 distretti, secondo la polizia locale.

"Un operatore di 25 anni e un agente sono rimasti uccisi", ha detto all'ANSA un funzionario di polizia. Gli aggressori sono poi fuggiti e al momento nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. Sia Tehrik-e-Taliban Pakistan (Ttp) che lo Stato islamico della provincia di Khorasan (Iskp) sono attivi nella regione di Bajaur e hanno precedentemente preso di mira leader politici e religiosi.

Poche ore prima, un paramilitare è stato ucciso e altri 4 sono rimasti feriti quando i militanti hanno lanciato una bomba contro il veicolo sul quale viaggiavano nell'area di Mamund di Bajaur. Il Ttp ha rivendicato la responsabilità dell'attacco.

Inoltre, i membri delle tribù locali nell'area di Utmankhel di Bajaur hanno boicottato la campagna di vaccinazione contro la poliomielite per protestare contro i ritardi nel completamento dei progetti stradali nelle loro comunità. Dopo alcuni negoziati con i leader locali, la campagna è ripresa e i funzionari hanno assicurato che la costruzione delle strade sarebbe stata completata in via prioritaria, ha detto all'ANSA il vice commissario di Bajaur, Shahid Ali.

Il Pakistan, che ha segnalato 17 casi di poliomielite finora quest'anno, e l'Afghanistan rimangono gli unici Paesi in cui la poliomielite è endemica, ponendo una sfida significativa agli sforzi globali di eradicazione.



