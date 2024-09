Xi e Putin a Kim, 'più cooperazione tra i nostri Paesi'

I presidenti cinese Xi Jinping e russo Vladimir Putin hanno inviato messaggi di saluto al leader nordcoreano Kim Jong-un per il 76/esimo anniversario della fondazione dello Stato eremita avvenuta il 9 settembre del 1948.

"Sono certo che la partnership strategica globale tra Russia e Corea del Nord sarà rafforzata in modo pianificato grazie ai nostri sforzi congiunti", ha rimarcato il capo del Cremlino, secondo la Kcna, l'agenzia statale di Pyongyang.

Xi, invece, ha chiesto "una comunicazione strategica più approfondita e una cooperazione con la Corea del Nord" nel suo messaggio, ha aggiunto la Kcna.

Kim, durante le celebrazioni della fondazione della Corea del Nord del 2023, fu impegnato nella supervisione di un'inedita parata di gruppi paramilitari e segnalò l'importanza per le strategie della nazione degli scambi diplomatici esprimendo la promessa di approfondire i legami con Cina e Russia.



