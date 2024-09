Giappone, principe ereditario Hisahito compie 18 anni

Ha compiuto 18 anni, aprendo la strada alla sua ascesa al trono come futuro imperatore del Giappone, il principe Hisahito, primo maschio reale in Giappone a raggiungere l'età adulta da 40 anni a questa parte. Lo sottolineano i media internazionali.

Il giovane figlio di Akishino, quest'ultimo fratello dell'imperatore Naruhito e primo in linea dinastica, è il più giovane della famiglia imperiale composta da 17 membri adulti, che attualmente ha solo quattro uomini. Il problema del rapido invecchiamento della popolazione colpisce infatti anche la famiglia più in vista del Giappone, sul trono da oltre un millennio, tanto che il governo sta discutendo su come mantenere stabile la successione senza dover fare affidamento sulle donne, nel rispetto di una legge del 1947 che consente solo a un uomo di succedere al trono e obbliga le donne dell'impero che sposano cittadini comuni a perdere il loro status reale.

L'opinione pubblica spinge per un cambio radicale puntando alla principessa Aiko, figlia unica di Naruhito e di sua moglie Masako, ex diplomatica laureata ad Harvard. La norma e la tradizione affidano però la successione, in seconda battuta, a Hisahito, nato nel 2006.

"In questo momento vorrei concentrarmi sul tempo che mi rimane al liceo", ha detto Hisahito in una dichiarazione. Da tempo si interessa di insetti e ha collaborato ad un articolo accademico sulle libellule.



