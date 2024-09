Grande successo in India per la vendita di cibo nei negozi Ikea

Nei punti vendita indiani di Ikea l'acquisto di cibo è raddoppiato negli ultimi tre anni, attraendo un 30% in più di clienti rispetto agli acquirenti di mobili o accessori.

Lo fa sapere l'azienda svedese, che, approdata nel subcontinente nel 2018, col primo negozio di Hyderabad, dopo gli altri tre di Bengaluru, Mumbai e Navi Mumbai sta per inaugurare due nuovi store a Delhi.

Una delle principali ragioni del successo sta nel prezzo contenuto, con almeno sessanta cibi in menù sotto le 100 rupie, (un euro e dieci) e molte delle proposte adattate al gusto locale: alle polpettine note in tutto il mondo, Ikea ha da subito affiancato in India il biryani, il tipico piatto del subcontinente a base di riso, proposto nella versione con carne o in quella vegetariana.

L'azienda ha lanciato la settimana scorsa l'hot-dog, anche in questo caso proponendo il salsicciotto o di pollo, a 79 rupie, o vegetariano, a 49 rupie.

Il manager di Ikea Ankit Gai, responsabile delle proposte alimentari nel Paese, Ha anticipato che entro l'anno la catena svedese preparerà anche menù legati alle festività stagionali indiane, e sempre più adattati alle preferenze regionali delle aree in cui si trovano i negozi.



