L'Amerigo Vespucci lascia Tokyo

L'Amerigo Vespucci lascia gli ormeggi e si allontana dalla baia di Tokyo, salutata da una folta platea di pubblico, malgrado le avverse condizioni atmosferiche, dopo la visita che ha visto il veliero raggiungere per la prima volta in 94 anni il Giappone.

Lo storico veliero e nave scuola della Marina Militare, custode delle più antiche tradizioni navali e marinare, ha iniziato a luglio 2023 da Genova il 'Tour Mondiale' che in 2 anni la porterà a visitare 31 Paesi toccando oltre 30 porti in cinque continenti.



