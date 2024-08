Governo Afghanistan, fine collaborazione con missione Onu

La polizia morale del governo talebano ha dichiarato che non collaborerà più con la missione delle Nazioni Unite in Afghanistan, definendola "una parte avversa".

"A causa della sua continua propaganda, a partire da ora il Ministero per la Propagazione della Virtù e la Prevenzione del Vizio non fornirà alcun supporto o cooperazione con l'Unama (Missione di Assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan), che sarà considerata una parte avversa", ha dichiarato il ministero sui social media nella tarda serata di ieri.



