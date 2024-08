Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan a Pechino. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale Xinhua. Sullivan è arrivato a Pechino martedì, il primo consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti a visitare la Cina dal 2016, per tre giorni di colloqui con il ministro degli Esteri Wang Yi e altri funzionari di alto rango.





