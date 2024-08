Delfini killer in Giappone, 18 feriti dall'inizio dell'anno

Gli attacchi di delfini sulle spiagge del Giappone centrale sono in aumento dal 2022, con gli esperti che suggeriscono che un unico tursiope indo-pacifico potrebbe essere responsabile del ferimento di 18 persone avvenuto sulle coste durante questa estate. Lo riporta l'agenzia Kyodo.

Mentre i delfini negli acquari vengono spesso visti stringere legami con gli umani, le frequenti interazioni con le persone possono indurli a cercare di affermare il loro predominio attraverso comportamenti come mordere e speronare, dicono gli esperti, aggiungendo che in tali situazioni le persone dovrebbero "allontanarsi immediatamente dal delfino".

Alcune spiagge hanno iniziato a installare dispositivi che emettono onde ultrasoniche come deterrente, mentre i bagnanti sono stati avvisati di lasciare immediatamente l'acqua se incontrano un delfino.



