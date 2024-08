Thailandia: frana sull'isola di Phuket, 5 morti

Cinque persone sono morte la notte scorsa a causa di una frana sull'isola di Phuket provocata dalle forti piogge: lo ha reso noto la polizia.

Tra le vittime c'è anche una coppia di cittadini russi in vacanza, mentre non si conoscono ancora le nazionalità delle altre persone decedute.

"La forte pioggia iniziata alle 2:00 (le 5:00 in Italia) della scorsa notte ha causato una frana che ha danneggiato le case. Coloro che vivono nella zona sono stati colti di sorpresa", ha detto il capo della polizia locale, Khundech Na Nongkhai, aggiungendo che la frana ha colpito una zona residenziale dell'isola, dove si trovano alberghi e appartamenti affittati a turisti.

Queste vittime si vanno ad aggiungere ad almeno altre cinque registrate dall'inizio del mese nel nord del Paese in seguito alle inondazioni causate dalle piogge torrenziali.



