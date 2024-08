Cina protesta per l'incontro tra funzionari Usa-Dalai Lama

La Cina ha presentato "solenni proteste agli Stati Uniti" per l'incontro avvenuto ieri a New York tra alti funzionari del Dipartimento di Stato americano e della Casa Bianca con il Dalai Lama, il leader spirituale in esilio, per ribadire "l'impegno Usa nel promuovere i diritti umani dei tibetani", secondo una nota della diplomazia statunitense. La Cina "si oppone con fermezza a qualsiasi Paese consenta al Dalai Lama di fare visite con qualsiasi pretesto - ha replicato oggi la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning -. Non permettiamo al Dalai Lama di impegnarsi in attività politiche separatiste negli Stati Uniti".



