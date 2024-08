Giappone: a 116 anni diventa la persona più anziana al mondo

Sarà ancora una volta una donna giapponese a essere incoronata la persona più anziana al mondo.

Si tratta di Tomiko Itooka, che ha da poco compiuto 116 anni e vive nella città di Ashiya, a ovest del Giappone, secondo quanto si appresta ad annunciare il Guinness World Records, dopo che la precedente detentrice, la 117enne spagnola Maria Branyas Morera, è morta lunedì in Catalogna. Nata il 23 maggio 1908 a Osaka, Itooka è la maggiore di tre fratelli, riferisce la municipalità di Ashiya, nella prefettura di Hyogo. Si è sposata all'età di 20 anni e ha dato alla luce due figlie e due figli. Durante la guerra, ha sostituito il marito nella gestione di una fabbrica tessile in Corea del Sud e successivamente, dopo la morte del marito nel 1979, ha vissuto da sola nella Prefettura di Nara, dove si è dedicata all'alpinismo. In base alle informazioni dei media locali, la donna ha scalato due volte il monte Ontake, una montagna situata tra le prefetture di Nagano e Gifu, nel Giappone centrale, con un'altitudine di circa 3.000 metri. Fino all'età di 100 anni riusciva a salire i gradini del Santuario di Ashiya senza bastone, riferisce la stampa, ma dal 2019, dopo essere stata ospitata in una casa di riposo, usa una sedia a rotelle per spostarsi. Itooka era già la persona più anziana del Giappone dal dicembre 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA