Almeno 7 morti e 30 feriti in Pakistan per le piogge monsoniche

Almeno 7 persone sono morte e altre 30 sono rimaste ferite a causa delle piogge monsoniche che hanno colpito il Pakistan nelle ultime 24 ore. Lo riferisce l'ente per la gestione dei disastri nazionali.

La maggior parte delle vittime si è verificata nella provincia orientale del Punjab, dove sono state segnalate inondazioni improvvise e crolli strutturali causati dalla pioggia.

Dal 1° luglio, l'ente per la gestione dei disastri nazionali ha affermato che 195 persone sono morte e altre 362 sono rimaste ferite a causa delle piogge monsoniche in tutto il Paese. Tra i deceduti ci sono 98 bambini, mentre 147 bambini sono tra i feriti, il che indica che i minorenni rappresentano una parte significativa delle vittime. Le forti piogge hanno anche danneggiato 2.293 case, di cui 734 completamente distrutte.

Inoltre, sono morti 352 capi di bestiame.

Il Dipartimento meteorologico del Pakistan ha previsto altre piogge in tutto il Paese nelle prossime 48 ore.



