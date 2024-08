In Pakistan primo caso di vaiolo delle scimmie Mpox

Il Pakistan registra il suo primo caso di Mpox, il vaiolo delle scimmie Mpox del quale l'Oms alcuni giorni fa ha dichiarato l'emergenza globale, anche se è ancora da accertare se si tratti della pericolosa variante Clade1, registrata ieri per la prima volta fuori dall'Africa in Svezia. Lo annuncia il ministero della Salute di Islamabad, che afferma che la persona ammalata proveniva da un non meglio specificato Paese del Golfo, ha 34 anni ed è residente nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Il tampone è stato inviato per l'esame genico ad un laboratorio specializzato per stabilire di quale ceppo di Mpox si tratti.

L'Oms quest'anno ha denunciato 14.000 casi e 524 morti nella repubblica democratica del Congo.



