Corte thailandese destituisce il premier Thavisin

La Corte costituzionale thailandese ha destituito il primo ministro Srettha Thavisin per aver nominato nel suo gabinetto un ex avvocato che in passato era stato incarcerato. Lo riporta la Bbc.

La Corte ha stabilito che il signor Srettha ha violato le "regole etiche" con "l'ostentazione di un comportamento provocatorio".

Srettha, 67 anni, al potere da meno di un anno, è il terzo primo ministro in 16 anni - ricorda l'emittente - ad essere rimosso dallo stesso tribunale. Sarà sostituito da un leader ad interim fino a quando il Parlamento thailandese non si riunirà per eleggere un nuovo primo ministro.



