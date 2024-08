Youtuber arrestato in India, ha cucinato un curry di pavone

Uno youtuber indiano, Pranay Kumar, è stato arrestato ieri in Telangana per avere pubblicato sul social un video in cui spiegava come cucinare un curry di pavone, uccello simbolo del Paese protetto dalla legge con sanzioni e multe severe.

La polizia, nella conferenza stampa in cui ha reso noto l'arresto, ha fatto sapere di avere ricevuto numerose richieste di intervento da parte di utilizzatori dei social scandalizzati.

"Tutti accusavano Kumar di promuovere il consumo illegale di animali selvatici, e di mancare di rispetto a un simbolo nazionale".

L'uomo è stato arrestato nel villaggio di Tangallapalli, dove vive, da una squadra di agenti forestali che hanno raccolto gli avanzi del pavone al curry e li hanno inviati ad un laboratorio per farli esaminare come prove d'accusa. La polizia ha inoltre provveduto a cancellare il video dalla rete.



