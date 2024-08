Usa, 'Putin disperato, pericolosa alleanza con Corea Nord'

Il presidente russo Vladimir "Putin è disperato. Cerca disperatamente assistenza e capacità militare... e si sta rivolgendo con disperazione a Paesi come l'Iran e la Corea del Nord per chiedere aiuto": questo "è pericoloso, ovviamente, per la popolazione ucraina, visto che questi missili continuano a piovere su di loro e sulle loro infrastrutture energetiche. Ma è pericoloso anche per la regione indopacifica". Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense, John Kirby.



