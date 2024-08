India, allerta per forti piogge in stato di Himachal Pradesh

Le intense piogge cadute negli ultimi due giorni nello stato indiano dell'Himachal Pradesh hanno indotto le autorità a chiudere 280 strade.

Il Dipartimento Meteo della regione ha lanciato un'allerta arancione per le prossime 48 ore, anticipando la possibilità di forti venti. La Protezione Civile ha invitato la popolazione e i viaggiatori alla massima cautela e a tenersi lontani dal fiume Jahalman Nallah le cui acque sono in rapida crescita.

Dalla fine di giugno lo Stato, alle prime pendici dell'Himalaya, costellato da numerose località che sono mete turistiche estive, come Shimla, è stato travolto da ondate di maltempo, con slavine che hanno devastato ampie porzioni del territorio, distrutto centri abitati e infrastrutture e causato la morte di più di cento persone.



