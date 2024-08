Vietnam: 155 arresti per tratta di esseri umani e frode online

La polizia della provincia di Ha Tinh, nel Vietnam centrale, ha arrestato 155 persone per attività legate al traffico di esseri umani e all'appropriazione fraudolenta di beni. Lo riporta il Vietnam Express.

Si tratterebbe di un'organizzazione volta a convincere persone in cerca di lavoro a trasferirsi illegalmente in Laos, nella provincia di Bokeo, dove poi sarebbero state consegnate a organizzazioni criminali locali e costrette ad eseguire truffe online.

Le indagini a seguito delle denunce delle vittime delle truffe online, hanno portato le autorità del Laos e del Vietnam a fare irruzione nel luogo di lavoro del gruppo il 2 agosto scorso, arrestando 154 persone e sequestrando decine di migliaia di valute estere e strumenti informatici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA