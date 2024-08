Terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone, 'alte possibilità di una scossa devastante'

L'Agenzia meteorologica giapponese (Jma) afferma che il rischio di un terremoto di proporzioni devastanti intorno alla Fossa di Nankai, lungo la costa del Pacifico, è improvvisamente più alto, emettendo di fatto il primo allarme di questo tipo. L'avviso segue il terremoto di magnitudo 7.1 registrato nella regione del Kyushu, nel versante sud-occidentale dell'arcipelago alle 16:42 locali (le 9:42 in Italia). Per questo motivo la commissione formata da esperti ha invitato la popolazione a prepararsi per ogni evenienza.

In base alle stime del governo giapponese ci sono il 70-80% di possibilità che un terremoto di magnitudo 8 o 9 si verifichi lungo la fossa entro i prossimi 30 anni, con un numero di morti che potrebbe superare quota 320.000. La fossa del Nankai è una depressione lineare del fondo oceanico situata nel Nankaido, la regione geografica marina posta a sud dell'Honshu, l'isola più grande del Giappone. L'area - che si estende a circa 900 km al largo della costa - e che corre pressoché parallela alla linea tettonica mediana giapponese, copre una faglia che è all'origine dei più devastanti terremoti degli ultimi secoli.

