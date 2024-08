Bangladesh: Yunus, il Paese ha ottenuto una seconda indipendenza

Il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus ha reso omaggio alle vittime delle proteste che hanno rovesciato il governo di Sheikh Hasina, affermando che i loro sacrifici hanno portato alla nazione una "seconda indipendenza".

"Oggi è un giorno glorioso per noi", ha detto ai giornalisti all'aeroporto di Dacca, poco dopo essere tornato nel Paese per guidare un governo provvisorio. "Il Bangladesh ha creato un nuovo giorno di vittoria. Il Bangladesh ha ottenuto una seconda indipendenza".

Yunus ha dichiarato che la sua prima priorità sarà quella di ripristinare "la legge e l'ordine". "Non possiamo andare avanti se non risolviamo la situazione dell'ordine pubblico", ha dichiarato alla stampa e ai sostenitori poco dopo il suo arrivo in Bangladesh.



