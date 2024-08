Thailandia: sciolto partito progressista vincitore elezioni '23

La Corte Costituzionale della Thailandia ha stabilito che la figura politica più popolare del Paese, il principale leader dell'opposizione Pita Limjaroenrat, deve essere bandito per dieci anni e che il suo partito pro-democrazia, Move Forward, deve essere sciolto con l'accusa di aver cercato di destabilizzare la monarchia. Lo riporta la Cnn.

"La Corte costituzionale ha votato all'unanimità lo scioglimento di Move Forward e la messa al bando per dieci anni dei membri del comitato esecutivo che sono stati in carica dal 25 marzo 2021 al 31 gennaio 2024", tra cui Pita Limjaroenrat, ha dichiarato il giudice Punya Udchachon, leggendo il verdetto.

Il Move Forward Party aveva ottenuto una straordinaria vittoria elettorale nel 2023, aggiudicandosi il maggior numero di seggi parlamentari con un programma di riforme anti-establishment che ha riscosso un enorme sostegno in tutto il Paese, in particolare tra i giovani delusi da anni di governo sostenuto dai militari.

I leader di Move Forward hanno affermato che lo scioglimento non fermerà il loro movimento. Pita ha detto che continueranno a combattere affinché Move Forward "diventi l'ultimo partito che si unisce al cimitero dei partiti politici".



