Il premio Nobel per la pace ed economista Muhammad Yunus, incaricato di guidare un governo ad interim in Bangladesh, tornerà a Dacca domani. Lo ha annunciato il suo ufficio. Attualmente in Europa, Muhammad Yunus, 84 anni, arriverà nella capitale del Bangladesh alle 14:10, ora locale, (le 10 in Italia), ha detto la stessa fonte.



