Bangladesh scioglie Parlamento,Nobel Yunus per transizione

Il presidente del Bangladesh ha sciolto il parlamento, una richiesta chiave degli studenti che hanno guidato le manifestazioni che hanno portato alla destituzione della premier Sheikh Hasina, si legge in un comunicato.

Intanto il premio Nobel per la pace Mohammad Yunus ha accettato il ruolo di Chief Adviser, la funzione di capo del governo per 90 giorni durante la transizione tra un governo eletto e il successivo. Lo scrive il quotidiano di Dacca The Daily Star.



