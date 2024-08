Capo esercito Bangladesh, 'formerò un governo ad interim'

Il capo dell'esercito del Bangladesh, generale Waker-Uz-Zaman, ha annunciato, in un discorso alla nazione diffuso dalla tv di Stato che formerà un governo ad interim a seguito delle dimissioni della premier Sheikh Hasina, che ha intanto lasciato la capitale Dacca poco prima che i manifestanti prendessero d'assalto la sua residenza ufficiale.

Secondo fonti vicine alla leader, Hasina sarebbe partita senza avere "il tempo di prepararsi", prima in un corteo di auto, poi è stata "evacuata in elicottero".



