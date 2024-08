Da Venezia a Pechino in bicicletta, conclusa l'impresa

Sono arrivati oggi a Pechino, dopo 10.300 chilometri percorsi a pedali, Alberto Fiorin e Dino Facchinetti, i due ciclisti della spedizione 'Marco Polo' partiti il 25 aprile da Venezia. Hanno impiegato 100 giorni per raggiungere la meta finale del loro viaggio.

Un'impresa compiuta per omaggiare Marco Polo nel settecentesimo anniversario della morte del grande viaggiatore veneziano. E proprio davanti al Ponte di Marco Polo, alle porte della capitale cinese, Fiorin e Facchinetti, 64 e 67 anni rispettivamente, hanno incontrato la stampa davanti a una folla di curiosi. Domani, venerdì 2 agosto, saranno ricevuti dall'ambasciatore Massimo Ambrosetti che li accoglierà nella sua residenza assieme ai rappresentanti della Municipalità di Pechino.

I due ciclisti hanno pedalato verso la Cina, in un'esplorazione lenta e affascinante, attraversando tredici Paesi, per una media di circa 125 chilometri al giorno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA