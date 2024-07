Tokyo ospiterà comando di una forza congiunta Usa-Giappone

Nella riunione fra i ministri degli Esteri e Difesa di Stati Uniti e Giappone in corso a Tokyo, è stato confermato che la terra del Sol Levante ospiterà il comando di una forza congiunta americano-giapponese, sotto la guida di un generale e con all'attivo 54.000 militari. Lo scopo è di creare una struttura militare di rapido intervento in caso di crisi su Taiwan e Corea del Sud. Finora le forze Usa stazionate in Giappone rispondono al Comando Indo-pacifico americano con base alle Hawaii: 6.500 chilometri di distanza da Tokyo e indietro di 19 fusi orari.



