Le miniere giapponesi di Sado in lista Patrimonio dell'Umanità

Una rete di miniere su un'isola giapponese, tristemente nota per l'utilizzo di manodopera forzata in tempo di guerra, è stata inserita oggi nella lista del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco dopo che la Corea del Sud ha ritirato le precedenti obiezioni alla sua iscrizione.

Si ritiene che le miniere d'oro e d'argento di Sado, oggi una popolare attrazione turistica, siano entrate in funzione già nel XII secolo e abbiano prodotto fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il Giappone aveva proposto l'inserimento nell'elenco dei Patrimoni dell'Umanità per la loro lunga storia e per le tecniche di estrazione artigianale utilizzate in un periodo in cui le miniere europee erano passate alla meccanizzazione. La proposta era stata osteggiata da Seul quando è stata presentata per la prima volta, a causa dell'uso di manodopera coreana non volontaria durante la Seconda Guerra Mondiale, quando la penisola coreana era ancora sotto l'occupazione militare giapponese che durava dal 1910.

L'Unesco ha confermato l'inserimento nell'elenco delle miniere durante la riunione del comitato in corso a Nuova Delhi dopo che una candidatura ha evidenziato la conservazione archeologica delle "attività minerarie e dell'organizzazione sociale e lavorativa".

"Desidero accogliere con entusiasmo l'iscrizione... e rendere sincero omaggio agli sforzi di lunga data della popolazione locale che l'hanno resa possibile", ha dichiarato il ministro degli Esteri giapponese, Yoko Kamikawa, in un comunicato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA