Forti piogge in Giappone, 3 dispersi e 4.000 evacuati

Almeno tre persone risultano disperse oggi in Giappone a causa di forti piogge che hanno causato l'esondazione di tre fiumi nel nord del Paese: lo hanno riferito le autorità e i media.

I governi locali delle prefetture settentrionali di Yamagata e Akita, sull'isola di Honshu, hanno emesso avvisi di evacuazione a più di 200.000 persone, ha affermato l'agenzia per la gestione degli incendi e dei disastri. Di queste, almeno 4.000 persone sono state evacuate nei rifugi, ha riferito l'emittente pubblica NHK. Due fiumi a Yamagata e uno ad Akita hanno rotto gli argini.

I video pubblicati dai media mostrano acque marroni che hanno spazzato via diverse auto, incluso un veicolo della polizia che si è capovolto. "Tre persone, tra cui due agenti di polizia che erano in missione alla ricerca di un uomo scomparso, risultano disperse", ha detto un funzionario locale. L'agenzia meteorologica giapponese questa settimana ha emesso il suo massimo allarme di emergenza per forti piogge a Sakta e Tuza nella prefettura di Yamagata. Successivamente ha declassato l'allerta di un livello nel sistema di allerta a cinque livelli del Paese. Ma oggi l'Agenzia ha invitato il pubblico a rimanere vigile per potenziali frane e inondazioni.



