Petroliera affonda nelle Filippine, 1,4 mln di litri in mare

Una petroliera battente bandiera filippina che trasportava 1,4 milioni di litri di olio combustibile industriale si è capovolta ed è affondata nelle acque al largo di Manila. Lo hanno riferito le autorità filippine, precisando che si sta cercando di contenere una fuoriuscita.

"Siamo riusciti a salvare 16 dei 17 membri dell'equipaggio, uno è disperso", ha detto il ministro dei Trasporti Jaime Bautista in un briefing. Forti venti e onde alte stanno ostacolando gli sforzi di risposta, ha detto Bautista.

La nave è affondata nella baia di Manila, a quasi sette chilometri (4,3 miglia) al largo del comune di Limay, nella provincia di Bataan, vicino alla capitale, nelle prime ore del mattino. La MT Terra Nova "si è capovolta e alla fine si è immersa", ha detto in un rapporto la guardia costiera filippina.

La guardia costiera ha detto che stava indagando "se ci fosse una perturbazione meteorologica nella zona quando si è verificato l'incidente.

È stata rilevata una marea nera e il personale di protezione dell'ambiente marino si è mobilitato per contribuire a contenerla. Si teme un disastro ambientale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA