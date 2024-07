India, nel Bilancio 2024 finanziamenti a ricerca in agricoltura

Nel budget 2024 del governo indiano presentato questa mattina dalla ministra alle Finanze Nirmala Sitharaman sono inclusi vari provvedimenti a favore dell'agricoltura e dei settori connessi. Sitharaman ha enfatizzato la necessità di intensificare la ricerca per incrementare la produttività e sviluppare varietà di colture resistenti al cambiamento climatico e ha annunciato un impegno del governo in questa direzione.

Secondo le opposizioni, tuttavia, il bilancio del terzo governo Modi costituisce un boccone amaro per gli agricoltori indiani.

Il segretario generale e responsabile delle comunicazioni del partito del Congresso Jairam Ramesh ha detto che i contadini sono stati trattati ingiustamente. "Una vera fregatura", ha commentato "Il budget assegna all'agricoltura, che è il mezzo di sostentamento della grande maggioranza degli indiani solo il 3.15% della spesa totale, molto meno del 5.44% di cinque anni fa. E questo dopo che un pessimo monsone ha fermato la il crescita dell'agricoltura, scesa dal 4.7% del 2022-23 all'1.4% del 2023-24".

Nessuna delle richieste del movimento degli agricoltori per un prezzo minimo garantito è stata ascoltata, ha aggiunto Ramesh su X, al pari delle domande dei contadini di azzerare i debiti sui prestiti.



