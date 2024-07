Proteste in Bangladesh, il bilancio sale a 105 morti

E' salito a 105 il bilancio delle vittime delle proteste studentesche in corso in Bangladesh.

L'ufficio della premier del Bangladesh Sheikh Hasina ha annunciato il coprifuoco nazionale e il dispiegamento di forze militari per mantenere l'ordine dopo giorni di sanguinose proteste studentesche. "Il governo ha deciso di imporre il coprifuoco e di schierare l'esercito in aiuto delle autorità civili", ha detto all'Afp il portavoce di Hasina, Nayeemul Islam Khan.



