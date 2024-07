In India 4 morti e oltre 60 feriti nel treno deragliato

Sono almeno quattro i morti e sessanta le persone rimaste ferite per il deragliamento del treno Dibrugarh Express, che si è rovesciato oggi sui binari nel distretto di Gonda, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh.

Lo annunciano i responsabili delle organizzazioni di soccorso, che stanno lavorando sul luogo dell'incidente alla ricerca di altre possibili vittime. Il convoglio, composto da qui vagoni, era partito da Chandigar, la capitale del Punjab, ed era diretto verso lo stato nordorientale dell'Assam.

In attesa di rendere nuovamente possibile la circolazione dei treni, la gran parte dei passeggeri è stata accolta in edifici scolastici mentre alcuni di loro hanno accettato di proseguire il viaggio su autobus messi a disposizione dal governatore dell'Uttar Pradesh



