"Rispetto la popolazione di Taiwan. Hanno preso il 100% delle nostre attività sui chip.

Taiwan dovrebbe pagarci per la difesa: non siamo diversi da una compagnia assicuratrice. Taiwan non ci dà nulla, è a migliaia di chilometri di distanza da noi". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Bloomberg Businessweek.



