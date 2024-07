Xi, 'creare condizioni per un dialogo diretto Ucraina-Russia'

Il presidente cinese Xi Jinping, che ha incontrato oggi a Pechino il primo ministro ungherese Viktor Orban, ha chiesto di "creare le condizioni" per un "dialogo" diretto tra l'Ucraina e la Russia: lo riportano i media statali.

"Tutti i servizi sono impegnati per salvare il maggior numero possibile di persone. E il mondo intero deve usare tutta la sua determinazione per porre finalmente fine agli attacchi russi. Uccidere è l'obiettivo di Putin. Solo insieme possiamo portare la vera pace e la sicurezza", conclude il messaggio.





