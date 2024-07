Piogge torrenziali in Nepal, 14 morti e 9 dispersi

Almeno 14 persone sono morte e altre nove risultano disperse in Nepal a causa di piogge torrenziali che hanno causato inondazioni improvvise e frane: lo ha reso noto oggi la polizia.

"La polizia sta lavorando con altre agenzie e residenti per trovare le persone disperse", ha detto il portavoce della polizia, Dan Bahadur Karki.

Le autorità del Paese hanno avvertito di possibili nuove esondazioni di diversi fiumi dopo le forti piogge iniziate giovedì.

Il mese scorso, 14 persone hanno perso la vita in Nepal durante violenti temporali che hanno provocato frane e allagamenti.



