Premier India Modi celebrerà lo Yoga Day in Kashmir

Il premier indiano Narendra Modi celebrerà il 21 giugno la 10° edizione della Giornata Internazionale dello Yoga in Kashmir, nella capitale Srinagar, sul Lago Dal, dove si fermerà due giorni.

Modi guiderà una sessione di pratica alla quale parteciperanno quasi 4mila persone al Sher-e-Kashmir International Convention Centre, sulle rive del Lago Dal. Per garantire la sicurezza in vista dell'evento la Polizia ha dichiarato "zona rossa temporanea" l'intera area dell'ex stato himalayano, trasformato nel 2019 in Territorio, e vietato anche l'uso di droni.

In una lettera rivolta a tutto il Paese il premier ha ribadito "l'importanza della pratica", ricordando che in tutto il mondo si stanno organizzando celebrazioni.

Il tema dello Yoga Day 2024 è "Yoga for Self and Society, lo yoga per l'individuo e per la società".



