Giappone: singola ciliegia venduta all'asta per 600 euro

Una singola ciliegia della qualità Yamagata Benio, prodotta nella prefettura omonima in Giappone, è stata venduta all'asta per 100.000 yen, una cifra equivalente a circa 600 euro. Lo ha reso noto la stessa municipalità spiegando che il frutto assicurato all'asta del mercato di Ota a Tokyo, fa parte di una nuova varietà di ciliegie di grandi dimensioni e di qualità superiore. Nello specifico, la ciliegia classificata 5L, ha un diametro compreso tra i 34 e i 37 millimetri, ed è stata consegnata in una scatola di legno di Paulownia, utilizzato per gli strumenti musicali e le finiture di alto prestigio.

La ciliegia da 100.000 yen è stata prodotta da Yoshimi Kanehira, un agricoltore di 76 anni proveniente dalla città di Tendo e già vincitore l'anno scorso del "concorso per il frutto più grande" della prefettura. Le ciliegie della qualità Benio hanno un identico contenuto di zucchero di altre varietà pregiate, ma sono meno acide, e hanno una polpa più soda che consente una conservazione più lunga. Rispetto ai normali metodi di coltivazione, inoltre, gli alberi dei ciliegi sono fatti crescere a forma di Y per permettere alla luce del sole di diffondersi lungo tutto il fusto, e il suolo è valorizzato con fertilizzanti naturali come l'estratto di Moringa, ricco di nutrienti essenziali - che resiste molto alla siccità e si adatta facilmente a terreni diversi, e i funghi Tamogi, potenti anti-ossidanti usati anche in cosmetica.



