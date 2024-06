In Tagikistan due progetti dell'Unesco per l'acqua

L'Unesco ha annunciato due nuove iniziative in materia di acqua che prenderanno il via questa estate in Tajikistan, In risposta all'accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai. "In un momento in cui la crisi dell'acqua ha portato metà della popolazione mondiale a sperimentare gravi carenze idriche e allo stesso tempo le inondazioni senza precedenti stanno devastando interi Paesi dobbiamo unirci per migliorare la ricerca l'azione e la responsabilità", ha detto la direttrice generale dell'Unesco, Audrey Azoulay intervenendo alla terza conferenza del decennio internazionale sull'acqua e lo sviluppo sostenibile a Dushanbe.

L'Unesco, che in centro Asia ha già ha già mobilitato 12 milioni di dollari negli ultimi anni per ridurre la vulnerabilità delle popolazioni alle inondazioni, realizzerà un sistema regionale di monitoraggio e sorveglianza dei ghiacciai che permetterà una valutazione e anticipazione delle conseguenze dello scioglimento dei ghiacci sui sistemi fluviali. Inoltre sarà messo in campo un sistema di allerta precoce delle piene in diversi bacini idrografici, monitorando l'evoluzione dei flussi d'acqua per informare la popolazione locale in tempo reale su come agire. L'obiettivo è proteggere oltre 100 mila persone direttamente esposte al rischio di inondazioni.



